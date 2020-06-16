Медик назвал один способ защиты от нового пекинского коронавируса без вакцины

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16 июня 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Жительница Москвы, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Вирусолог Алексей Аграновский рассказал, как в условиях отсутствия вакцины защититься от нового пекинского коронавируса, который некоторое время назад был обнаружен на одном из рынков китайской столицы. По данному вопросу медицинский специалист высказался в разговоре со СМИ.

По словам Аграновского, ставшего собеседником URA.RU, так же, как в случае с COVID-19, единственным способом профилактики болезни на данный момент является карантин. «Никаких радикальных средств пока не существует», - констатировал врач.

Ранее сообщалось, что зарубежный специалист Алехандро Кановас перечислил продукты, которые помогают защитить легкие от вирусов.