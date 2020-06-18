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Российский врач-онколог перечислил пять сигналов организма о раке тонкой кишки

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

Российский врач-онколог перечислил пять сигналов организма о раке тонкой кишки
Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Иван Карасев, российский врач-онколог, рассказал, какие сигналы организма указывают на рак тонкой кишки. Соответствующую публикацию медицинский специалист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

В списке симптомов, приведенным Карасевым, фигурируют:

1. тошнота, рвота;

2. вздутие живота;

3. болевые ощущения в области пупка;

4. запоры или диарея;

5. примесь крови в каловых массах.

Онколог добавил, что в группе риска по данному виду рака, в частности, находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями кишечника, и те, в чьем рационе много жареной, копченой и жирной пищи.

Ранее в четверг сообщалось, что зарубежные ученые назвали фактор, сильно снижающий эффективность масок в условиях вспышки коронавируса COVID-19.

ДЦ

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