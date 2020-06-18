Российский врач-онколог перечислил пять сигналов организма о раке тонкой кишки

Иван Карасев, российский врач-онколог, рассказал, какие сигналы организма указывают на рак тонкой кишки. Соответствующую публикацию медицинский специалист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
В списке симптомов, приведенным Карасевым, фигурируют:
1. тошнота, рвота;
2. вздутие живота;
3. болевые ощущения в области пупка;
4. запоры или диарея;
5. примесь крови в каловых массах.
Онколог добавил, что в группе риска по данному виду рака, в частности, находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями кишечника, и те, в чьем рационе много жареной, копченой и жирной пищи.
Ранее в четверг сообщалось, что зарубежные ученые назвали фактор, сильно снижающий эффективность масок в условиях вспышки коронавируса COVID-19.