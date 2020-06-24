Российский врач-онколог раскрыл основной симптом агрессивного рака желудка

Слизеобразование является основным признаком агрессивного рака желудка. Об этом заявил Иван Карасев, российский врач-онколог. По данному вопросу медицинский специалист высказался в посте, который разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
Как отметил онколог, при перстневидноклеточном раке желудка, который достаточно быстро образует метастазы, клетки злокачественного новообразования активно вырабатывают слизь. Она скапливается и оттесняет клеточное ядро к краю.
Ранее сообщалось, что медики, работающие в Китайской Народной Республике, предупредили о способности смертельно опасного коронавируса COVID-19 вызывать помрачение рассудка.