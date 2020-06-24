Российский врач-онколог раскрыл основной симптом агрессивного рака желудка

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24 июня 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Слизеобразование является основным признаком агрессивного рака желудка. Об этом заявил Иван Карасев, российский врач-онколог. По данному вопросу медицинский специалист высказался в посте, который разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Как отметил онколог, при перстневидноклеточном раке желудка, который достаточно быстро образует метастазы, клетки злокачественного новообразования активно вырабатывают слизь. Она скапливается и оттесняет клеточное ядро к краю.

Ранее сообщалось, что медики, работающие в Китайской Народной Республике, предупредили о способности смертельно опасного коронавируса COVID-19 вызывать помрачение рассудка.