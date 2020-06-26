Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Доктор Александр Мясников назвал способные нанести вред здоровью лекарства

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Александр Мясников назвал способные нанести вред здоровью лекарства
Таблетки, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Александр Мясников, российский врач и ведущий, перечислил лекарственные средства, которые могут нанести вред здоровью человека. По данному вопросу медицинский специалист высказался в телевизионном эфире.

Выступая на своей программе на канале «Россия 1», Мясников отметил, что сердечные препараты растительного происхождения способны вызвать аритмию, а сосудосуживающие капли – тахикардию. Также к аритмии, по словам врача, может привести прием группы антибиотиков «Эритромицин», «Азитромицин» и «Кларитромицин», если к ним добавить мочегонный препарат.

Кроме того, Александр Мясников предупредил о риске возникновения проблем с сердцем при регулярном употреблении лекарств от изжоги.

Ранее сегодня сообщалось, что онколог Иван Карасев назвал популярный продукт питания, который способен провоцировать рак.

ДЦ

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью