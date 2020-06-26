Доктор Александр Мясников назвал способные нанести вред здоровью лекарства

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26 июня 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Таблетки, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Александр Мясников, российский врач и ведущий, перечислил лекарственные средства, которые могут нанести вред здоровью человека. По данному вопросу медицинский специалист высказался в телевизионном эфире.

Выступая на своей программе на канале «Россия 1», Мясников отметил, что сердечные препараты растительного происхождения способны вызвать аритмию, а сосудосуживающие капли – тахикардию. Также к аритмии, по словам врача, может привести прием группы антибиотиков «Эритромицин», «Азитромицин» и «Кларитромицин», если к ним добавить мочегонный препарат.

Кроме того, Александр Мясников предупредил о риске возникновения проблем с сердцем при регулярном употреблении лекарств от изжоги.

Ранее сегодня сообщалось, что онколог Иван Карасев назвал популярный продукт питания, который способен провоцировать рак.