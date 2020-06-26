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Врач-онколог назвал способный приводить к возникновению рака популярный продукт

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-онколог назвал способный приводить к возникновению рака популярный продукт
Медики, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Врач-онколог Иван Карасев назвал популярный продукт питания, который способен провоцировать возникновение злокачественных новообразований. Соответствующий пост медицинский специалист разместил на своей странице в Instagram.

Карасев посоветовал отказаться от рафинированного подсолнечного масла. Как отметил врач, оно содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме человека. С течением времени избыток этих веществ приводит к развитию различных недугов, в том числе онкологического характера.

Согласно рекомендации, данной специалистом, подсолнечное масло необходимо заменить оливковым – оно богато антиоксидантами.

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ДЦ

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