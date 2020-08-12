Почему в России не будут прививать от коронавирусной инфекции COVID-19 детей до 18 лет

В России детей не будут прививать от коронавирусной инфекции COVID-19. В инструкции к первой зарегистрированной вакцине «Гам-КОВИД-Вак» указано, что возраст до 18 лет – это противопоказание для прививки, - сообщает kp.ru.
В инструкции говорится, что «данные об эффективности и безопасности» препарата для детей до 18 лет отсутствуют.
Советник министра здравоохранения России, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев объяснил, почему детей не будут прививать от коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперт отметил,что большинство детей переносят коронавирус легко, и более актуальна опасность передачи инфекции от них взрослым людям.
Но вот для взрослых людей и предусмотрена вакцинация от коронавируса.
Глаголев подчеркнул, что по мере роста вакцинации среди взрослых возможно прийти к достаточному уровню популяционного иммунитета к коронавирусу, а в таком случае вакцинация детей будет уже не нужна.
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса