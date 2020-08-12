Почему в России не будут прививать от коронавирусной инфекции COVID-19 детей до 18 лет

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12 августа 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В России детей не будут прививать от коронавирусной инфекции COVID-19. В инструкции к первой зарегистрированной вакцине «Гам-КОВИД-Вак» указано, что возраст до 18 лет – это противопоказание для прививки, - сообщает kp.ru.

В инструкции говорится, что «данные об эффективности и безопасности» препарата для детей до 18 лет отсутствуют.

Советник министра здравоохранения России, вице-председатель Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев объяснил, почему детей не будут прививать от коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперт отметил,что большинство детей переносят коронавирус легко, и более актуальна опасность передачи инфекции от них взрослым людям.

Но вот для взрослых людей и предусмотрена вакцинация от коронавируса.

Глаголев подчеркнул, что по мере роста вакцинации среди взрослых возможно прийти к достаточному уровню популяционного иммунитета к коронавирусу, а в таком случае вакцинация детей будет уже не нужна.

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса