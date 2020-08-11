Путин: в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

вакцина от COVID-19, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром во вторник, 11 августа, сделал важное заявление. Ранее сегодня в стране была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса нового типа.

Соответствующую информацию глава государства предоставил в рамках совещании с членами правительства. Владимир Путин также попросил главу Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко доложить о российской вакцине против COVID-19.

Напомним, ранее государственную регистрацию первой разработанной на территории России вакцины от коронавирусной инфекции призвали отложить до успешного завершения последней фазы ее клинических испытаний.