Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины против коронавируса COVID-19

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10 августа 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 призывают отложить до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), в работе которой участвует ряд крупных биофармацевтических компаний, в том числе Bayer, AstraZeneca, Novartis, направила соответствующее обращение на имя главы министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

В письме ассоциации указано, что регистрацию вакцина должна проходить в качестве конечного продукта, который будут получать потребители. А массовое производство вакцины «Гам-Ковид-Вак», разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), еще не налажено, и каким будет качество препарата, неизвестно.

В документе за подписью исполнительного директора АОКИ Светланы Завидовой отмечается, что участие в испытаниях приняло участие менее ста человек. В ходе третьей фазы обычно испытывают на нескольких тысячах человек.

Как отмечается в письме, «разработчики прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко — ослабленный иммунитет».

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