Доктор Мясников сообщил о готовности медиков дорабатывать вакцину от коронавируса
8 августа 2020, 13:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Известный телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал сообщение о скорой регистрации отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции.
«Вакцина на пороге, но споров о ней не становится меньше», - высказал он RT.
Мясников отметил, что COVID-19 – это инфекционное заболевание, от которого умирают люди, поэтому «создание вакцины необходимо». По его словам, врачи и ученые заранее готовы к тому, что сыворотки, скорее всего, «придётся вводить многократно и постоянно их модифицировать». Он добавил, что сейчас тоже самое происходит с противогриппозными вакцинами.
Ранее вирусолог рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19.
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