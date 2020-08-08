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Доктор Мясников сообщил о готовности медиков дорабатывать вакцину от коронавируса

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Доктор Мясников сообщил о готовности медиков дорабатывать вакцину от коронавируса
Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Известный телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал сообщение о скорой регистрации отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции.

«Вакцина на пороге, но споров о ней не становится меньше», - высказал он RT.

Мясников отметил, что COVID-19 – это инфекционное заболевание, от которого умирают люди, поэтому «создание вакцины необходимо». По его словам, врачи и ученые заранее готовы к тому, что сыворотки, скорее всего, «придётся вводить многократно и постоянно их модифицировать». Он добавил, что сейчас тоже самое происходит с противогриппозными вакцинами.

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БА

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