Названы сроки начала серийного выпуска первой в РФ вакцины от коронавируса

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3 августа 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в начале сентября три российские компании должны начать промышленный выпуск разработанной центром им. Гамалеи вакцины от новой коронавирусной инфекции.

«Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях - это "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм"», - пояснил он.

Мантуров отметил, что сейчас идет подготовка оборудования. По его словам, на начальном этапе в 2020 году будет производиться несколько тысяч доз вакцин в месяц, а к началу 2021 года компании увеличат выпуск до нескольких миллионов.

Ранее генеральный директор Научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что они планируют начать производство вакцины в ноябре.