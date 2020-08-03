Названы сроки начала серийного выпуска первой в РФ вакцины от коронавируса
3 августа 2020, 09:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в начале сентября три российские компании должны начать промышленный выпуск разработанной центром им. Гамалеи вакцины от новой коронавирусной инфекции.
«Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях - это "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм"», - пояснил он.
Мантуров отметил, что сейчас идет подготовка оборудования. По его словам, на начальном этапе в 2020 году будет производиться несколько тысяч доз вакцин в месяц, а к началу 2021 года компании увеличат выпуск до нескольких миллионов.
Ранее генеральный директор Научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что они планируют начать производство вакцины в ноябре.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.