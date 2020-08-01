В Минздраве сообщили, когда может начаться массовая вакцинация от COVID-19 в России

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко утром в субботу, 1 августа, сообщил, когда в стране может начаться массовая вакцинация от коронавируса нового типа.

По словам Михаила Мурашко, более широкое вакцинирование граждан от COVID-19 должно входить в новую систему помощи постепенно. Министр подчеркнул, что следует готовиться к тому, что вакцинация стартует в октябре 2020 года.

Напомним, ранее глава Минздрава РФ заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции на территории России будет добровольной.