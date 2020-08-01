В Минздраве сообщили, когда может начаться массовая вакцинация от COVID-19 в России
1 августа 2020, 10:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко утром в субботу, 1 августа, сообщил, когда в стране может начаться массовая вакцинация от коронавируса нового типа.
По словам Михаила Мурашко, более широкое вакцинирование граждан от COVID-19 должно входить в новую систему помощи постепенно. Министр подчеркнул, что следует готовиться к тому, что вакцинация стартует в октябре 2020 года.
Напомним, ранее глава Минздрава РФ заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции на территории России будет добровольной.
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