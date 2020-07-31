Окажется ли российская вакцина от COVID-19 дешевле американской

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31 июля 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Эксперт Николай Беспалов оценил стоимость американской вакцины от коронавируса COVID-19 и рассказал, может ли российский препарат оказаться дешевле. Предполагается, что курс импортных прививок будет стоить 50-60 долларов.

Беспалов уточнил, что импортную вакцину планируют распространять в США и странах с высоким уровнем доходов населения. Что касается отечественного препарата, то он может оказаться значительно дешевле, передает Радио Sputnik.

«Я думаю, это будет меньшая сумма, чем анонсируется в США и странах Европы. Было заявление, что цена будет сопоставима с ценой вакцинации от гриппа – в пределах 150-200 рублей за одну дозу. Коронавирус дважды должен прививаться, нужно умножить на два», - объяснил специалист. Он отметил, что основной объем препарата будет проходить через систему госзакупок, а потому «возможности космически задрать цену не будет».