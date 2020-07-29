Прививки от гриппа планируют сделать половине жителей Кубани

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29 июля 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Половина жителей Краснодарского края в нынешнем году сможет сделать прививки от гриппа. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на онлайн-совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, которое провел президент страны Владимир Путин.

Как отметил Владимир Путин, российская система медицинской помощи в период карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции сработала в целом организованно.

– Натиск эпидемии коронавируса удалось отразить, число новых случаев заражения кратно уменьшается. Ситуация может качнуться в любую сторону, поэтому поводов для самоуспокоенности быть не должно, – отметил президент.

Самым важным в данной ситуации, по словам президента, за счет профилактических мер избежать повторного введения режима ограничений. С мнением главы государства согласиласьзампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Она сообщила, что с начала пандемии от гриппа были привиты 74 миллиона россиян. В сентябре вакцинировать планируется максимальное число жителей страны.

– В прошлом году было привито почти 50%, с учетом сегодняшней ситуации этот показатель нужно увеличить. 31 августа будет первая поставка вакцин в регионы. Мы впервые планируем провести скрининговое обследование населения на 17 респираторных вирусов, – сказала Татьяна Голикова.

В свою очередь Вениамин Кондратьев отметил, что подготовка системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду в крае находится в активной фазе.

– В этом году планируется привить от гриппа не менее половины жителей региона – это около 3 млн человек. Пройти вакцинацию можно будет не только в поликлинике, но и в мобильных передвижных пунктах. Они будут работать в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Армавире. Уже в августе начнется масштабная информационная кампания о профилактике гриппа и ОРВИ с привлечением предприятий и организаций, – сообщил губернатор.

Также в условиях пандемии важна вакцинация от пневмококковой инфекции. Планируется привить около 100 тысяч человек, уточнил губернатор.