«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 осенью

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2 августа 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Генеральный директор Научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что они планируют начать производство вакцины против новой коронавирусной инфекции в ноябре текущего года.

«… ближе к концу года - началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний вакцины. Министр подчеркнул, что следует готовиться к тому, что вакцинация стартует в октябре 2020 года.

Кроме того, сделать прививку сможет любой человек совершенно бесплатно.