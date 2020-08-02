«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 осенью
2 августа 2020, 12:20[ «Аргументы Недели» ]
Генеральный директор Научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что они планируют начать производство вакцины против новой коронавирусной инфекции в ноябре текущего года.
«… ближе к концу года - началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний вакцины. Министр подчеркнул, что следует готовиться к тому, что вакцинация стартует в октябре 2020 года.
Кроме того, сделать прививку сможет любой человек совершенно бесплатно.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.