Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

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1 августа 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

укол, FrankHoermann/SVEN SIMON

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В настоящий момент готовится пакет документов, который необходим для регистрации этого препарата. По словам Михаила Мурашко, после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин от коронавирусной инфекции. Прежде всего будет проведена вакцинация особых групп – медиков и учителей. Также будет осуществляться наблюдение за пациентами, получившими дозу препарата.

Массовую вакцинацию, как сообщили в Минздраве ранее сегодня, вероятно, начнут проводить с октября.