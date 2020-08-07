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В Минздраве назвали первых получателей вакцины от коронавируса

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от коронавируса
фото: препарат и шприц, pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев рассказал, кому будут вводить препарат против новой коронавирусной инфекции на первом этапе вакцинации.

«Сейчас идет последний этап, третий. Ее испытания - это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», - пояснил он.

Гриднев отметил, что регистрация вакцины, разработанной в Центре Гамалеи, будет 12 августа. Все необходимые документы и данные клинических исследований находятся на экспертизе, уточнил он.

Ранее в НИЦ имени Гамалеи объяснили, как работает отечественная вакцина от коронавирусной инфекции.

БА

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