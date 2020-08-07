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Гинцбург рассказал, как работает отечественная вакцина от коронавируса

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Гинцбург рассказал, как работает отечественная вакцина от коронавируса
Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

В НИЦ имени Гамалеи объяснили, как работает отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. По словам директора центра, частицы COVID-19, входящие в состав препарата, не могут навредить организму.

Ученый рассказал, что частицы вируса в вакцине неживые и сделанные искусственно на базе аденовируса. «Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных. Эти частицы размножаться не могут», - заявил Александр Гинцбург.

Он добавил, что частицы COVID-19 могут доставить некоторый дискомфорт, поскольку после введения вакцины усиленно начинает работать иммунитет и может подняться температура.

АБ

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