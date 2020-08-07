Гинцбург рассказал, как работает отечественная вакцина от коронавируса
7 августа 2020, 14:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия24
В НИЦ имени Гамалеи объяснили, как работает отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. По словам директора центра, частицы COVID-19, входящие в состав препарата, не могут навредить организму.
Ученый рассказал, что частицы вируса в вакцине неживые и сделанные искусственно на базе аденовируса. «Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных. Эти частицы размножаться не могут», - заявил Александр Гинцбург.
Он добавил, что частицы COVID-19 могут доставить некоторый дискомфорт, поскольку после введения вакцины усиленно начинает работать иммунитет и может подняться температура.
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