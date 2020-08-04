Эксперты объяснили, почему российская вакцина от COVID-19 пока будет недоступна для детей

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4 августа 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: медик, pixabay.com

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина против новой коронавирусной инфекции пока не будет применяться на детях.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых», - пояснил он.

Гинцбург отметил, что вакцинация детей начнется после завершения третьей фазы испытаний.

Кроме того, директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил, что дети не являются группой риска и лучше переносят заболевание. По его словам, перед вакцинацией детей препарат проверят не неполовозрелых животных.