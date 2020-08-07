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Вирусолог рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Вирусолог рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19
шприц, ампула, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса нового типа.

По словам Альтштейна, главным условием для вакцинации является хорошее самочувствие человека, в частности, у него не должно быть температуры. Кроме того, если гражданин, пожелавший сделать прививку, страдает аллергическими реакциями, то он должен заранее об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться от введения препарата.

Уточняется, что для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют, противопоказаний нет.

ЕТ

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