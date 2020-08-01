Вакцинация от COVID-19 в России начнется с медиков и учителей

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1 августа 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

Вакцинацию от коронавируса в России планируется начать с медиков и учителей. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что после получения регистрационного удостоверения вакцины начнут активно применяться. Сначала прививку сделают особым группам - это в первую очередь медики и учителя. Параллельно пройдут наблюдения за вакцинированными пациентами.

Ранее сообщалось: в Казахстане сделали первую прививку от COVID-19.