Вакцинация от COVID-19 в России начнется с медиков и учителей
1 августа 2020, 11:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Вакцинацию от коронавируса в России планируется начать с медиков и учителей. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он отметил, что после получения регистрационного удостоверения вакцины начнут активно применяться. Сначала прививку сделают особым группам - это в первую очередь медики и учителя. Параллельно пройдут наблюдения за вакцинированными пациентами.
Ранее сообщалось: в Казахстане сделали первую прививку от COVID-19.
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