В Казахстане сделали первую прививку от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Процедура вакцинации человека от COVID-19 впервые проведена в Казахстане. Процедура прошла в Международном центре вакцинологии при местном национальном аграрном университете.

Первым испытуемым, получившим прививку, стал директор центра Кайсар Табынов.

Пациенту ввели препарат под названием COVAX-19. Данная вакцина разработана в Австралии и в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний.

Сейчас стране подтверждены 90 367 случаев заражения коронавирусом, 60 825 пациентов выздоровели, 793 человека скончались.

Ранее сообщалось: в Москве после заражения COVID-19т выздоровели более 180,5 тысячи человек.