В Москве после заражения COVID-19т выздоровели более 180,5 тысячи человек

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1 августа 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

В Москве за минувшие сутки 1413 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила: количество выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в столице продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от вируса, с начала пандемии составляет 180 581.

Ранее сообщалось: в Финляндии с 1 августа разрешено проводить крупные мероприятия.