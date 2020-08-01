В Финляндии с 1 августа разрешено проводить крупные мероприятия
1 августа 2020, 08:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Финляндии с 1 августа разрешат проводить мероприятия с участием более чем 500 человек. Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.
Уточняется: мероприятия могут проводиться внутри помещений и на прилегающей уличной территории при условии, что они организованы с соблюдением рекомендаций о предотвращении распространения COVID-19. Также в регионе перестает действовать рекомендация, касающаяся перевода на удаленную работу.
Власти отмечают: при этом они продолжат держать ситуацию под контролем и в случае необходимости примут новые решения в этом отношении.
Число случаев заражения коронавирусом сейчас составляет 7 432.
Ранее сообщалось: в РФ уже проведено более 28,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию.
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