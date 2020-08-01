В РФ уже проведено более 28,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию

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1 августа 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В РФ уже проведено более 28,4 миллиона тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Уточняется, что под медицинским наблюдением остаётся 254 392 пациента. В пресс –службе подчеркнули: за минувшие сутки в России проведено 316 тысяч исследований на COVID-19.

Всего за время пандемии в нашей стране выявили почти 840 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 13 963 человека скончались, более 638 тысяч выздоровели.

Ранее сообщалось: в Саратовской областной думе два депутата заразились коронавирусом.