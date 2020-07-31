В Саратовской областной думе два депутата заразились коронавирусом

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31 июля 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Коронавирус выявлен у двух депутатов Саратовской областной думы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что заразились Иван Дзюбан и Ольга Болякина, у них положительный анализ на COVID-19. Сейчас дума продолжает работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Дзюбан является руководителем фракции партии, Болякина занимает пост заместителя председателя думы, является членом ее совета.

Ранее сообщалось: Александр Мясников рассказал, как избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции.