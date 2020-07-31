Александр Мясников рассказал, как избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции

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31 июля 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Александр Мясников поделился, как сделать так, чтобы коронавирус прошел в легкой форме.

По словам медика очень важно бросить курить, а также похудеть, ведь избыточный вес является фактором риска при COVID-19. Также стоит стремиться к здоровому малокалорийному питанию - это снижает обострение диабета, который также влияет на течение заболевания.

Нужно заниматься спортом, закаляться и контролировать артериальное давление. Еще врач советует привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, как только появится препарат.

Ранее сообщалось: число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 17 миллионов.