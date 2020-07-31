Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 17 миллионов

В мире зафиксированы 292,5 тысячи случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.
За последние 24 часа зарегистрированы в общей сложности 292 527 пациентов с коронавирусной инфекцией, скончались 6812 человек. Общее число выявленных случаев заболевания в мире с начала пандемии составляет 17 106 007, число летальных исходов - 668 910.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке.
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