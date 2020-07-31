В Смоленской области отменена самоизоляция для пенсионеров
31 июля 2020, 19:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Смоленской области отменили обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет.
Также в регионе разрешили работу детских садов, проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий численностью не более 150 человек.
Уточняется: в области с 6 июля перешли на второй этап снятия ограничений, введенных с 18 марта из-за пандемии COVID-19. Уже открылись парикмахерские и салоны красоты, организациям общепита можно обслуживать посетителей на открытых площадках.
Сейчас в Смоленской области выявлены 5 656 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 102 выздоровели, 101 пациент скончался.
Ранее сообщалось: в Курской области режим повышенной готовности в связи с пандемией продлен до 10 августа.
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