В Курской области режим повышенной готовности в связи с пандемией продлен до 10 августа

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31 июля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Режим повышенной готовности, который предусматривает ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, продлили в Курской области до 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Также с 10 августа сотрудники администрации области возобновят личный прием жителей региона. Прием будет вестись с соблюдением социальной дистанции и по предварительной записи.

Сейчас в Курской области выявили 6 215 подтвержденных случаев COVID-19. За все время пандемии выздоровели 5 090 человек, 50 пациентов скончались.

Ранее сообщалось: ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году.