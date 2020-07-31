В Курской области режим повышенной готовности в связи с пандемией продлен до 10 августа
31 июля 2020, 17:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Режим повышенной готовности, который предусматривает ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, продлили в Курской области до 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Также с 10 августа сотрудники администрации области возобновят личный прием жителей региона. Прием будет вестись с соблюдением социальной дистанции и по предварительной записи.
Сейчас в Курской области выявили 6 215 подтвержденных случаев COVID-19. За все время пандемии выздоровели 5 090 человек, 50 пациентов скончались.
Ранее сообщалось: ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году.
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