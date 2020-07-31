Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году

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31 июля 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Отмечается: он заявил об этом в ходе онлайн-совещания с ректорами российских вузов.

"Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции", - сказал Фальков

Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты. Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без них, однако перед этим нужно показать справку.

Ранее сообщалось: в России уменьшилось количество семей, у которых есть компьютер.