В России уменьшилось количество семей, у которых есть компьютер
31 июля 2020, 16:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
Согласно данным Росстата, в России на 4% снизилась доля семей, у которых есть компьютер. В 2018 году она составляла 72,4%, а в 2019 году этот показатель упал до 69,4%.
Снижение доли семей, у которых есть компьютер, связано с тем, что многие россияне переходят на планшеты и телефоны. Многие люди отдают предпочтение портативным гаджетам, потому что они удобны в использовании.
Так, самая низкая доля семей, у которых есть компьютер, в 2019 году наблюдалась в Тыве (48%), Северной Осетии — Алании (50%) и Калмыкии (51%).
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