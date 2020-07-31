В России уменьшилось количество семей, у которых есть компьютер

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31 июля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Согласно данным Росстата, в России на 4% снизилась доля семей, у которых есть компьютер. В 2018 году она составляла 72,4%, а в 2019 году этот показатель упал до 69,4%.

Снижение доли семей, у которых есть компьютер, связано с тем, что многие россияне переходят на планшеты и телефоны. Многие люди отдают предпочтение портативным гаджетам, потому что они удобны в использовании.

Так, самая низкая доля семей, у которых есть компьютер, в 2019 году наблюдалась в Тыве (48%), Северной Осетии — Алании (50%) и Калмыкии (51%).