Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

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1 августа 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Мурашко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Она будет покрываться полностью из бюджета.

Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября. "Соответственно, схема вакцинации всем известна - она будет плановой", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцинацию от коронавируса в России планируется начать с медиков и учителей.