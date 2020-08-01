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Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
Михаил Мурашко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Она будет покрываться полностью из бюджета.

Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября. "Соответственно, схема вакцинации всем известна - она будет плановой", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцинацию от коронавируса в России планируется начать с медиков и учителей.

НС

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