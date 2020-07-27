Онищенко оценил влияние диабета на здоровье людей при коронавирусе

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал мнение американских медиков о том, что диабет превышает риск летального исхода при заболевании новой коронавирусной инфекцией в 12 раз.
«Как только появился COVID, в группу риска отнесли старшее поколение, страдающее онкологией, эндокринными заболеваниями и кардиологией. А самое распространенное эндокринное заболевание – сахарный диабет», - пояснил он.
Онищенко отметил, что «повышенный в 12 раз риск» зависит от качества оказания медицинской помощи, своевременного выявления коронавируса и полноты лечения. По его словам, в США сейчас сложная эпидемиологическая ситуация, поэтому они могут делать выводы, исходя из своих случаев.
«У нас немного другая схема лечения. Молодое поколение с коронавирусом, не имеющее симптомов, мы оставляем дома, а старшее, как правило, госпитализируется. По данным американских врачей, у них очень много смертей домашних», - уточнил он.
Эксперт добавил, что диабет дает серьёзные осложнения в виде болезни почек, нарушения иннервации конечностей, инфаркта миокрада и снижает иммунные функции организма.