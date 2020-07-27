Онищенко оценил влияние диабета на здоровье людей при коронавирусе

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27 июля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: медик, pixabay.com

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал мнение американских медиков о том, что диабет превышает риск летального исхода при заболевании новой коронавирусной инфекцией в 12 раз.

«Как только появился COVID, в группу риска отнесли старшее поколение, страдающее онкологией, эндокринными заболеваниями и кардиологией. А самое распространенное эндокринное заболевание – сахарный диабет», - пояснил он.

Онищенко отметил, что «повышенный в 12 раз риск» зависит от качества оказания медицинской помощи, своевременного выявления коронавируса и полноты лечения. По его словам, в США сейчас сложная эпидемиологическая ситуация, поэтому они могут делать выводы, исходя из своих случаев.

«У нас немного другая схема лечения. Молодое поколение с коронавирусом, не имеющее симптомов, мы оставляем дома, а старшее, как правило, госпитализируется. По данным американских врачей, у них очень много смертей домашних», - уточнил он.

Эксперт добавил, что диабет дает серьёзные осложнения в виде болезни почек, нарушения иннервации конечностей, инфаркта миокрада и снижает иммунные функции организма.