Эксперт оценил слова о повышающим риск смерти при COVID-19 заболевании
27 июля 2020, 09:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Главный клинический фармаколог Новосибирской области Владислав Митрохин прокомментировал мнение американских медиков о том, что диабет превышает риск летального исхода при заболевании новой коронавирусной инфекцией в 12 раз.
Митрохин отметил, что любое заболевание повышает риск смертности и может привести к гибели зараженного COVID-19. Эксперт отметил, что в основном это хронические сердечно-сосудистые болезни и заболевания легких. Кроме того, в группу риска входят люди, которые принимают препараты для лечения язвенных болезней, уточнил он.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ назвал специфические симптомы коронавируса.
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