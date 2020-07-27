Эксперт оценил слова о повышающим риск смерти при COVID-19 заболевании

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27 июля 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: человек в маске, pixabay.com

Главный клинический фармаколог Новосибирской области Владислав Митрохин прокомментировал мнение американских медиков о том, что диабет превышает риск летального исхода при заболевании новой коронавирусной инфекцией в 12 раз.

Митрохин отметил, что любое заболевание повышает риск смертности и может привести к гибели зараженного COVID-19. Эксперт отметил, что в основном это хронические сердечно-сосудистые болезни и заболевания легких. Кроме того, в группу риска входят люди, которые принимают препараты для лечения язвенных болезней, уточнил он.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ назвал специфические симптомы коронавируса.