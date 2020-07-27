Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

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27 июля 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Геннадий Онищенко,Vasilii Smirnov/Russian Look/globallookpress.com

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал нехарактерные для гриппа симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией. По его словам, в первую очередь у пациентов появляются проблемы с легкими.

«Это интоксикация, это кашель, ... человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь … Тяжелое течение у старших возрастных групп, это, конечно, верный признак заражения коронавирусом. Дети, как правило, реагируют менее активно», - пояснил он, отметив, что при гриппе все совершенно наоборот – дети болеют наравне со взрослыми.

Онищенко добавил, что при гриппе также притупляются запахи, но нет полной потери обоняния. Эксперт объяснил, что при острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, а инкубационный период составляет около семи дней. Он напомнил, что при коронавирусе срок удваивается, а критическими считаются 12-14 дни. Через две недели состояние заболевшего либо улучшается, либо становится хуже, уточнил он.

Ранее было названо заболевание, повышающее риск смерти от коронавируса в 12 раз.