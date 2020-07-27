Медики назвали заболевание, повышающее риск смерти от коронавируса в 12 раз

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 июля 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedicalXpress

фото: обследование, pixels.com

Ученые выявили заболевание, которое увеличивает риск летального исхода при заражении новой коронавирусной инфекцией в двенадцать раз. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Собранная за несколько месяцев пандемии статистика показала, что диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, заболевших коронавирусом диабетиков госпитализируют в шесть раз чаще, чем других пациентов.

Ученый из Калифорнийского университета в Сан Франциско Пракаш Дидванья отметил, что диабет является последствием многих осложнений, а именно болезни почек, инсульта, инфаркта миокарда, нарушения иннервации конечности, доходящее до ампутации и ухудшения зрения. Одной из самых серьезных проблем он назвал снижение эффективности иммунной системы.

Доктор Джошуа Джозеф из отдела эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Коламбусе рекомендует инфицированным людям с повышенным уровнем сахара в крови находится с врачами постоянно на связи, чтобы контролировать возможное возникновение гипогликемии. По его словам, таких людей стоит сразу изолировать от заражённых коронавирусом.