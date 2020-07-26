Врач объяснил, как отличить грипп от COVID-19

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как отличить грипп от коронавируса.
Тяжельников уточнил, что если у человека резко повышается температура до 40 градусов, возникают ломота в теле и слабость, то это, скорее всего, грипп. Если же к этим признакам добавлются потеря обоняния и чувства вкуса, то следует насторожиться – данные симптомы чаще говорят о наличии COVID-19.
Медик, однако обратил внимание на то, что коронавирусная инфекция пока не изучена до конца, поэтому она может протекать по-разному, в частности, без каких-либо симптомов.
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