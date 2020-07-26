В России за сутки выявили 5 765 случаев заражения коронавирусом

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26 июля 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Waltraud Grubitzsch/ZB

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 5 765 случаев заражения коронавирусом нового типа. Данную информацию предоставил утром в воскресенье, 26 июля, оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заболевания за минувшие 24 часа были выявлены в 83 регионах Российской Федерации. В оперативном штабе сегодня подчеркнули, что 24,8% заболевших нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Напомним, накануне на территории России зафиксировали 5 871 случай заболевания. В общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа в стране диагноз подтвердили у 812 485 человек.