В Крыму зарегистрировали 27 новых случаев заражения COVID-19

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26 июля 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

Ласточкино гнездо, pixabay.com

В Крыму за прошедшие сутки было выявлено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 26 июля, предоставил глава республики Сергей Аксенов.

Подчеркивается, что 13 новых случаев заражения на полуострове были зафиксированы при обращении за медицинской помощью, еще 13 – среди контактных по ранее выявленным случаям, 1 – в рамках скрининга здоровых граждан.

В общей сложности, за минувшие 24 часа в Крыму обследовали 2 325 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в республике зарегистрировали 1 104 случая коронавирусной инфекции. 827 человек выздоровели и были выписаны из больниц, в частности, семеро за последние сутки.