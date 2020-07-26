Главный инфекционист США полагает, что маска снижает риск передачи COVID-19 на 50-80%
26 июля 2020, 09:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Market watch
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что ношение маски или респиратора снижает вероятность передачи коронавируса нового типа на 50-80%.
Инфекционист отметил, что многие ученые пытаются в настоящий момент оценить вероятность заражения COVID-19 в случае использования масок, однако окончательных выводов пока никому сделать не удалось. Фаучли, однако, полагает, что риск передачи инфекции при ношении средств защиты может быть снижен до 80%.
Он также заявил, что согласен со специалистами, которые считают, что в США вакцину от коронавируса нового типа могут создать к концу текущего года или в первые месяцы следующего года.
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