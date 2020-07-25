В Португалии создали убивающую коронавирус маску

Аргументы Недели → Наука 13+

25 июля 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Защитная маска. Фото: pixabay.com

Группа ученых из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создала защитную маску, которая способна нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса. Маска имеет инновационное покрытие.

В ходе испытаний исследователи опускали маску в раствор с молекулами коронавируса, при этом 99 процентов из них теряли свои свойства спустя час.

По словам вирусолога Педро Симаса, эффект сохраняется, даже если маску постирать 50 раз.

В Соединенных Штатах ученые из Университета Джорджа Вашингтона создали прибор, который способен практически моментально определять, инфицирован ли человек коронавирусом.