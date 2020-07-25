В США создали детектор мгновенного обнаружения коронавируса у человека
25 июля 2020, 18:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Соединенных Штатах ученые из Университета Джорджа Вашингтона создали прибор, который способен практически моментально определять, инфицирован ли человек коронавирусом.
Также он может определять и наличие антител, если человек уже переболел заболеванием и у него образовался иммунитет. Работа детектора основана на методе цветовой спектроскопии, результаты тестируемый может получить на специальном приложении к телефону.
Детектор обрабатывают раствором, который содержит протеины, специфически связанные с коронавирусом. Если человек инфицирован, вирус, вступив в контакт с поверхностью детектора, способен изменять цвет индикатора.
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