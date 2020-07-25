В США создали детектор мгновенного обнаружения коронавируса у человека

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25 июля 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

коронавирус, фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах ученые из Университета Джорджа Вашингтона создали прибор, который способен практически моментально определять, инфицирован ли человек коронавирусом.

Также он может определять и наличие антител, если человек уже переболел заболеванием и у него образовался иммунитет. Работа детектора основана на методе цветовой спектроскопии, результаты тестируемый может получить на специальном приложении к телефону.

Детектор обрабатывают раствором, который содержит протеины, специфически связанные с коронавирусом. Если человек инфицирован, вирус, вступив в контакт с поверхностью детектора, способен изменять цвет индикатора.

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