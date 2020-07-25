Собаки теперь могут распознавать людей с коронавирусом по запаху
25 июля 2020, 17:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Способность собак реагировать на запахи было решено использовать для обнаружения переносчиков COVID-19, заявили в жандармерии Корсики. Первая подобная операция уже проведена в порту Порто-Веккьо.
Задействованы для этого две бельгийские овчарки — Феникс и Эйч Кей. В этот порт на паромах ежегодно прибывают миллионы туристов, и благодаря собакам местные власти рассчитывают предотвратить возможную передачу коронавируса от них местным жителям. Собаки не обнюхивают людей напрямую, в подмышку человека помещается компресс, который и нюхают собаки, определяя заражение коронавирусом по запаху пота. В другую подмышечную впадину помещается небольшая трубка, которая затем передается в университет Корсики в Корте для проведения научных исследований и подтверждения результатов. Животных обучали этому три месяца.
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