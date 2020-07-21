Собачий бизнес: из России вывозят собак для продажи в Европе

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21 июля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

В России приобрести породистого щенка можно по цене от 30 тысяч рублей. В Европе и Америке ценник на животных увеличивается в разы. Такой ситуацией пользуются перекупщики «контрафактных животных».



Они скрывают от клиентов информацию о собаках: пороки, заболевания, документы. Звеном в сложной цепочке выступают люди, имеющие двойное гражданство, а также стюардессы, которые могут покупать билеты со значительной скидкой. За одну «командировку» они получают до полутысячи долларов. Бортпроводницы работают, как правило, в свободное от полётов время.



Бизнес на перевозке животных за границу является законным. Из России собак направляют на самолётах в Европу, США, а после развозят на автомобилях до места назначения. Хвостатые ютятся в контейнерах по несколько часов. Большим спросом пользуются померанские шпицы, помски, мальтипу и другие породы. Покупатели в большинстве случаев не разбираются в породах, в результате этого становятся жертвами недобросовестных продавцов.



Российские перекупщики приобретают собак не на специальных фермах. В большей степени они скупают дешёвых щенков, имеющих отклонения от нормы, а также проблемы со здоровьем. Документ на собаку в России можно получить только в Кинологической Федерации и Союзе кинологических организаций. Но на рынке животных большая часть питомцев имеет поддельные документы. Нередко при перевозке животных происходят трагедии. Животные погибают, не выдерживая перегрузок и стрессов.



