Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Как не сбить режим сна в жаркие дни

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Как не сбить режим сна в жаркие дни
фото: девушка в кровати, pixabay.com

Невролог-сомнолог Елена Царева объяснила, как в жаркую погоду избежать проблем с ночным отдыхом. По ее словам, полноценное восстановление сил происходит во время глубокого сна, а высокая температура негативно влияет на здоровье человека и мешает заснуть.

«Американцы считают, что чем холоднее, тем лучше для сна. Они стремятся к 18 градусам. Российский подход менее жесткий. У нас принято считать, что температура должна быть от 21 до 23 градусов. Чем глубже сон, тем ниже температура тела. Соответственно если температура тела выше, то глубокого сна сложнее достичь», - пояснила она радио Sputnik.

Царева рекомендует проветривать перед сном помещение и спать отдельно от близких в жаркие дни: «У всех разная температура тела и отдача тепла. Спать с кем-то в обнимку в жару сложнее». Она добавила, что окна можно открывать только вечером, а вместо одеяла использовать простыни.

БА

Политика

Мишустин снял с должности подозреваемую в хищении средств замминистра науки Лукашевич

Мишустин снял с должности подозреваемую в хищении средств замминистра науки Лукашевич

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении замминистра науки Марины Лукашевич. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью