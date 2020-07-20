Как не сбить режим сна в жаркие дни

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20 июля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: девушка в кровати, pixabay.com

Невролог-сомнолог Елена Царева объяснила, как в жаркую погоду избежать проблем с ночным отдыхом. По ее словам, полноценное восстановление сил происходит во время глубокого сна, а высокая температура негативно влияет на здоровье человека и мешает заснуть.

«Американцы считают, что чем холоднее, тем лучше для сна. Они стремятся к 18 градусам. Российский подход менее жесткий. У нас принято считать, что температура должна быть от 21 до 23 градусов. Чем глубже сон, тем ниже температура тела. Соответственно если температура тела выше, то глубокого сна сложнее достичь», - пояснила она радио Sputnik.

Царева рекомендует проветривать перед сном помещение и спать отдельно от близких в жаркие дни: «У всех разная температура тела и отдача тепла. Спать с кем-то в обнимку в жару сложнее». Она добавила, что окна можно открывать только вечером, а вместо одеяла использовать простыни.