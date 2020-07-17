Как избавиться от утренней сонливости без кофе, чая и энергетиков

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17 июля 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Сон. Фото: pixabay.com

К сожалению, организму не всегда удается проснуться вместе с будильников – иногда приходится бодрить себя на работе при помощи кофе или энергетиков, поглощаемых в неумеренных количествах. Эндокринолог Зухра Павлова научила, как разбудить организм более щадящими методами.

Павлова объяснила: если утром на работе остается ощущение сонливости, вполне вероятно, что организм попросту не успел отдохнуть за ночь. Врач допустила, что причиной могут стать поздний отход ко сну или храп. Она рекомендовала не использовать чай, кофе, энергетики и даже контрастный душ для преодоления сонливости, поскольку все эти способы вредят здоровью, передает Радио Sputnik.

«Наиболее эффективным и безвредным средством будет физическая активность: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания... Очень помогает чистая питьевая вода. Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности», - посоветовала Павлова.