Как правильно пить кофе летом, чтобы не навредить себе

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13 июля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Кофе. Фото: pixabay.com

С приходом лета многие россияне не изменяют своим привычкам и начинают день с чашки ароматного кофе, а некоторые пьют бодрящий напиток и в течение дня. Однако в жаркую погоду эта традиция может привести к неожиданным негативным последствиям.

Терапевт Ирина Ярцева предупредила, что кофе имеет свойство выводить из организма жидкость, что в жаркую погоду чревато обезвоживанием. «Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И, конечно, следить в течение дня за самочувствием», - посоветовала врач.

Она рекомендовала сократить потребление кофе людям, чья деятельность связана с физическим трудом. «Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару – еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости. Если у человека есть сопутствующие мочекаменные болезни, поражение почек, связанное с нарушением фильтрации, таким людям не рекомендуется больше одной чашки кофе в день», - передает слова Ярцевой Радио Sputnik.