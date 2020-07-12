Как снизить риск цирроза печени при помощи кофе

Американские ученые выяснили, как можно значительно снизить риск развития цирроза печени. В ходе исследований были проанализированы данные 14 208 человек от 45 до 65 лет, собранные в течение 20 лет.
Результаты показали, что две чашки кофе в день помогают снизить риск развития цирроза печени на 44%, три чашки кофе – на 57%, а четыре – на 65%. Согласно статистике, каждый любитель кофе на 21% меньше рискует получить цирроз печени в сравнении с людьми, которые не любят этот бодрящий напиток. При этом отмечается, что способ действует лишь в том случае, если кофе пить без молока или сливок.
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