Как снизить риск цирроза печени при помощи кофе

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 июля 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Кофе. Фото: pixabay.com

Американские ученые выяснили, как можно значительно снизить риск развития цирроза печени. В ходе исследований были проанализированы данные 14 208 человек от 45 до 65 лет, собранные в течение 20 лет.

Результаты показали, что две чашки кофе в день помогают снизить риск развития цирроза печени на 44%, три чашки кофе – на 57%, а четыре – на 65%. Согласно статистике, каждый любитель кофе на 21% меньше рискует получить цирроз печени в сравнении с людьми, которые не любят этот бодрящий напиток. При этом отмечается, что способ действует лишь в том случае, если кофе пить без молока или сливок.