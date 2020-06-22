Врач-терапевт рассказала о лекарстве, которое нельзя принимать вместе с кофе при похмелье

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22 июня 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

кофе, pixabay.com

Врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала о препарате, который нельзя принимать вместе с кофе во время похмелья. Эксперт напомнила, что самое яркое последствие отравления алкоголем – головная боль.

Кашубина уточнила, что унять головную боль люди обычно пытаются при помощи обезболивающих, например, аспирина. Кроме того, многие полагают, что при похмелье хорошо помогает кофе. Некоторые и вовсе запивают аспирин этим бодрящим напитком.

Врач в беседе с Радио Sputnik подчеркнула, что такой кардинальный подход категорически не рекомендуется. Дело в том, что аспирин негативно влияет на желудок. У людей, которые накануне выпили спиртное, желудок уже раздражен, а если сверху они добавляют аспирин и кофе, это способно вызвать боли и даже привести к обострению хронического гастрита. Также подобное сочетание не показано людям с язвенной болезнью.

Интересно, что при головных болях, не связанных с похмельем, сочетание кофе с аспирином способно дать хороший эффект.