Врач рассказал о напитке, спасающем от похмелья

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16 июня 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Алкоголик. Фото: pixabay.com

Фитотерапевт Михаил Лущик назвал напиток, который может значительно улучшить самочувствие тех, кто после алкогольной вечеринки по утрам страдают от похмелья.

Лущик подчеркнул, что кисломолочный напиток айран помогает наладить пищеварение, а также легко усваивается организмом. Помимо этого, он богат микроэлементами и витаминами, что приводит к налаживанию работы всего организма и отлично подходит для употребления во время разгрузочных дней, передает Радио Sputnik.

Также айран отлично помогает бороться с похмельем. «В кислых продуктах всегда преобладает избыток водорода, который является восстановителем и играет положительную роль в клетках. Вполне однозначно, что айран в какой-то степени помогает при похмелье. Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он безусловно дает», - резюмировал эксперт.